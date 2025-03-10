Среди новых электромобилей наибольшим спросом пользовались BYD Song Plus и Zeekr 7X.

В феврале автопарк нашей страны пополнили 4488 единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с февралем 2024 года, то спрос на электрические авто увеличился на 14%. По сравнению с январем 2025-го рост составил 23%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто (4360 единиц). Большинство из них были подержанными (3728).

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Как среди новых, так и среди подержанных наиболее популярными оказались кроссоверы. Лидером среди новых стала модель от хорошо известного многим китайского производителя BYD.

ТОП-5 новых электромобилей:

BYD Song Plus - 115 единиц;

Zeekr 7X - 65;

Volkswagen ID.4 - 56;

Zeekr 001 - 46;

Volkswagen ID. UNYX - 45.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

Tesla Model Y - 430 единиц;

Tesla Model 3 - 429;

Nissan LEAF - 407;

Hyundai Kona Electric - 245;

Kia Niro EV - 231.

Электрические авто - последние новости

Недавно Toyota выпустила электро-кроссовер bZ3X, который может похвастаться бюджетной ценой. Стоимость базовой версии нового авто составляет 15 тысяч долларов. Автомобиль оснастили LFP батареей на 50,03 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 430 км.

А ранее Volkswagen продемонстрировал обновленный вариант популярного электрического автомобиля ID.3. Машина получила литий-железо-фосфатную батарею (LFP). Также разработчики внесли определенные изменения в интерьер авто.

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