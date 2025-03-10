В феврале автопарк нашей страны пополнили 4488 единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
Если сравнивать с февралем 2024 года, то спрос на электрические авто увеличился на 14%. По сравнению с январем 2025-го рост составил 23%.
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто (4360 единиц). Большинство из них были подержанными (3728).
Как среди новых, так и среди подержанных наиболее популярными оказались кроссоверы. Лидером среди новых стала модель от хорошо известного многим китайского производителя BYD.
ТОП-5 новых электромобилей:
- BYD Song Plus - 115 единиц;
- Zeekr 7X - 65;
- Volkswagen ID.4 - 56;
- Zeekr 001 - 46;
- Volkswagen ID. UNYX - 45.
ТОП-5 подержанных электромобилей:
- Tesla Model Y - 430 единиц;
- Tesla Model 3 - 429;
- Nissan LEAF - 407;
- Hyundai Kona Electric - 245;
- Kia Niro EV - 231.
Электрические авто - последние новости
Недавно Toyota выпустила электро-кроссовер bZ3X, который может похвастаться бюджетной ценой. Стоимость базовой версии нового авто составляет 15 тысяч долларов. Автомобиль оснастили LFP батареей на 50,03 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 430 км.
А ранее Volkswagen продемонстрировал обновленный вариант популярного электрического автомобиля ID.3. Машина получила литий-железо-фосфатную батарею (LFP). Также разработчики внесли определенные изменения в интерьер авто.