Средняя урожайность-25,5 ц / га.

В Одесской области намолочено более 1,5 млн тонн зерновых.

Об этом сообщила директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

"В Одесской области, несмотря на российские обстрелы, уже собрали первый миллион тонн зерна. На сегодня официальная статистика показывает-намолочено более 1,5 млн тонн. Но за сухими цифрами стоит тяжелый труд наших аграриев, от которых сейчас зависит продовольственная безопасность государства", - заявила она.

Отмечается, что по состоянию на 20 июля, в ходе сборки зерновых и зернобобовых в Одесской области есть данные, что обмолочено 588,127 га, средняя урожайность — 25,5 ц/га.

Стоянова напомнила, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН начала новый проект на сумму 17 млн долл. чтобы помочь украинским фермерам сохранить урожай и обеспечить экспорт важнейших сельскохозяйственных товаров на международные рынки.

Целью этого проекта является восстановление мощностей для хранения зерна и функциональности цепочек поставок – от сбора урожая до экспорта.

"А также сохранение производственного потенциала украинских фермеров для обеспечения непрерывности производства в будущем. Кроме этого, действует национальный проект "еРобота", которым предусмотрено предоставление грантовой поддержки агросектору", - отметила Стоянова.

Напомним, что в этом году озимыми зерновыми в Одесской области было засеяно 1 млн 61 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, в этом году украинские аграрии собирают урожай под обстрелами.

7 июля на Запорожье оккупанты устроили обстрел из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии соприкосновения. В результате атаки РФ вспыхнули несколько полей.

20 июля российские оккупанты открыли огонь из танка по комбайнах, которые собирали урожай пшеницы возле села Кошевое на Днепропетровщине, которое граничит с Херсонской областью.

Вместе с тем украинские фермеры поджигают поля на временно оккупированных территориях чтобы не отдавать урожай РФ. Рашисти воруют не только зерно, они вывозят фрукты и всю сельхозпродукцию.

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