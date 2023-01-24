Летом 2022 года пшеницы собрали 20,2 млн тонн, что на 37% меньше показателя предыдущего года.

Украина по состоянию на 20 января с начала текущего маркетингового года (июль 2022 - июнь 2023 года) экспортировала 9 млн тонн пшеницы, что на 45% меньше аналогичного показателя агроэкспорта прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), основными причинами такого значительного сокращения объемов экспорта этой культуры были: уменьшение объемов производства пшеницы из-за частичной оккупации территорий Украины и снижения урожайности пшеницы.

Летом 2022 года ее собрали 20,2 млн тонн, что на 37% меньше показателя предыдущего года; усложненная логистика при экспорте из-за частичной блокады украинских морских портов российскими войсками, неполноценной работы "зернового коридора" и все еще низкую пропускную способность альтернативных маршрутов.

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Также из-за изменения логистики существенно изменилась и география экспорта пшеницы. Если до начала войны основными странами-экспортерами были Индонезия, Египет и Турция, то в текущем маркетинговом году это Румыния, Испания и Турция.

"У Украины все еще остается экспортный потенциал пшеницы, есть переходящие остатки с прошлого маркетингового года. Достаточно запасов и для внутреннего потребления, что составляет около 7 млн тонн. Однако цена все еще остается низкой на украинском рынке, что значительно усложняет дальнейшую деятельность украинских аграриев", - подчеркнули эксперты.

Маркетинговый год:

Маркетинговый год – период, который начинается с месяца, в котором начинает поставляться отдельный вид продукции соответствующего урожая, и заканчивается последним числом месяца, предшествующего тому месяцу, в котором начинает продаваться такой же вид продукции следующего урожая.

Экспорт во время войны:

С 24 февраля 2022 года по 15 января из Украины было отправлено 41,3 млн тонн агропродукции. В частности, почти 9 млн тонн пшеницы, кукурузы - 16,7 млн тонн. Третью позицию по поставкам занимает подсолнечное масло с показателем в 3,4 млн тонн.

Морской экспорт агропродукции из Украины был заблокирован из-за начатого Россией в феврале 2022 года полномасштабного вторжения. Однако в июле Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской аграрной продукции Черным морем.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии. Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

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