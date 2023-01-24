Россия ведет целенаправленный саботаж инспекций судов в Босфоре.

С 16 по 22 января через морские порты Одесской области экспортировано 894 тысяч тонн агропромышленной продукции, что на 82% больше, чем отгрузки по этому каналу неделю назад.

Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), количество кораблей, которые были загружены за эту неделю, было такое же – 19 единиц.

"Увеличения объемов экспорта с одинаковым количество судов удалось достичь за счет предоставления приоритета крупнотоннажным судам. Такое решение было принято из-за целенаправленного саботажа российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов. Поэтому, чтобы увеличить объемы экспорта, предпочтение отдают именно крупным судам", - подчеркнули эксперты.

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Отмечается, что наибольшие объемы экспорта в течение 25-й недели работы "зернового коридора" составляли: кукуруза (47% экспорта за этот период); пшеница (32%); рапс (10%).

Украинская продукция направилась в страны Азии (Китай, Турция, Индия), Европы (Испания, Германия, Бельгия) и Африки (Эфиопия, Ливия).

Зерновой коридор для экспорта украинской агропродукции - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создании безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием. 17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что по состоянию с 1 августа по 19 января из портов Большой Одессы (Одесского морского порта "Черноморск" и "Южный") в 40 стран мира было экспортировано 17,8 млн тонн украинской агропродукции. Всего с начала работы "зерновой инициативы" эти три порта отправили 659 судов с продовольствием в страны Африки, Азии и Европы, а также приняли 643 новых под загрузку продукцией украинских аграриев.

При условии полноценного функционирования коридора Украина должна была экспортировать 25-29 млн тонн агропродукции. С октября порты вынуждены работать на половину мощности из-за целенаправленного саботажа российской стороной инспекций судов в Босфоре, из-за саботажа РФ значительно уменьшен объем экспорта агропродукции, к примеру, за предыдущий месяц недоекспортовано 3 млн тонн продовольствия. Саботаж приводит к стабильно большой очереди из более чем 100 судов.

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