В ООН будут обсуждать последствия от прекращения зернового экспорта из Украины.

Совет Безопасности ООН проведет брифинг по ситуации в Украине, посвященный в первую очередь прекращению "зерновой сделки". Об этом сообщает Sky News.

Как сообщили журналистам представители британской делегации в ООН, участники заседания обсудят "гуманитарные последствия прерывания Россией" сделки.

Издание отмечает, что ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении убедить Владимира Путина возобновить участие России в "зерновой сделке". Однако Турция сейчас не входит в состав Совбеза ООН и не сможет принять участие в сегодняшнем заседании.

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"Но Россия там будет — она, конечно, один из пяти постоянных членов совета, который сейчас возглавляет Великобритания", – отмечает издание.

Заседание начнется в 17.00 по Киевскому времени.

Срыв зерновой сделки

В понедельник 17 июля Россия заявила о выходе из "зерновой сделки", связав это решение напрямую со взрывами на Крымском мосту. В Москве заявили, что Украина якобы использует зерновой коридор для ударов по объектам оккупантов в Крыму.

После этого Россия принялась целенаправленно наносить ракетные удары по зерновой инфраструктуре на юге Украины. В частности один такой удар был нанесен минувшей ночью. В Минобороны РФ не скрывают, что бьют по ангарам с зерном, но уверяют, будто бы так оккупанты защищают Россию от террористов.

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