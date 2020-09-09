В частности, правительство усилило наказание за самовольное занятие участков, использование земельных участков не по назначению и снятие грунтового покрытия без специального разрешения.

Кабинет министров Украины увеличил наказания для нарушителей земельного законодательства, а именно: за самовольное занятие участков, использование земельных участков не по назначению, за снятие грунтового покрытия без специального разрешения.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительство вводит эффективный механизм борьбы с нарушителями земельного законодательства, увеличив расчет убытков, ориентировочно, в три раза. Это сделает нарушения земельного законодательства экономически невыгодным", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Тараса Высоцкого.

Нарушения земельного законодательства

По его словам, на сегодня некоторые сельхозпроизводители нарушают порядок использования земельных участков - возделывают пастбища и самовольно захватывают государственные земли. При этом действующий расчет убытков, причиненных государству, не превышает доходов от использования земель.

Что изменит ужесточение наказания

Сообщается, что реализация соответствующего постановления правительства будет способствовать уменьшению количества правонарушений в сфере охраны и использования земель, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты от уплаты платежей за землю.

Что этому предшествовало

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра намерена публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.

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Автор: Анна Нагорная