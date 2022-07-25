Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспорт зерна несмотря на российский ракетный удар по порту Одессы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Гватемала Алехандро Джамматеи Файя.
В частности, у Зеленского спросили о том, верит ли он в реальность схемы зернового экспорта после обстрела порта Одессы.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что заблокированный сегодня Черноморский регион просто приведет к голоду в африканском пространстве, многих азиатских государствах, и даже за те пожары, которые сейчас происходят в Европе, мы уже знаем, что будет большой дефицит и рост цен и на европейском континенте", - сказал Зеленский.
"Украина сказала, что мы готовы экспортировать. Россия должна разблокировать Черное море, но мы прекрасно понимали, что именно в таком формате мы должны договариваться", - заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина доверяет Турции и Организации Объединенных Наций, с которыми были подписаны документы об экспорте украинского зерна.
"Они должны были говорить о безопасности в отношении кораблей других государств, которые, кстати, согласились перевозить зерно, пшеницу, ячмень, кукурузу", - сказал президент.
При этом, по его словам, весь мир увидел, что не прошло и 24 часов после подписания договоренностей об экспорте, как Россия начала наносить ракетные удары по морских портах Украины.
"Мы все сделали. Все подготовили. В наших водах контролирует все Украина. Проверки в наших водах будет делать только Украина", - заявил Зеленский.
Также он считает важной деоккупацию украинского острова Змеиный для контроля и безопасности коридоров транспортировки зерна. Глава государства отметил, что другие вопросы по организации коридора зависят от ООН и Турции, и в частности относительно того, насколько они могут контролировать РФ.
Зеленский считает, что российский ракетный удар по Одесскому порту показывает, какое у России отношение к партнерам из ООН и Турции.
"А мы, я считаю, обязательно начнем экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру, что не Украина блокирует экспорт. Это те нарративы, которые распространены сегодня дезинформацией и фейковой информацией российской стороны. Поэтому, мы начнем экспорт, а уже за безопасностью пусть партнеры смотрят", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".
Справка УНИАН. 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения относительно разблокирования трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.