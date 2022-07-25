Глава государства подчеркнул, что ООН и Турция должны следить за тем, как со стороны России будет соблюдаться безопасность кораблей, которые будут транспортировать зерно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспорт зерна несмотря на российский ракетный удар по порту Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Гватемала Алехандро Джамматеи Файя.

В частности, у Зеленского спросили о том, верит ли он в реальность схемы зернового экспорта после обстрела порта Одессы.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что заблокированный сегодня Черноморский регион просто приведет к голоду в африканском пространстве, многих азиатских государствах, и даже за те пожары, которые сейчас происходят в Европе, мы уже знаем, что будет большой дефицит и рост цен и на европейском континенте", - сказал Зеленский.

"Украина сказала, что мы готовы экспортировать. Россия должна разблокировать Черное море, но мы прекрасно понимали, что именно в таком формате мы должны договариваться", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина доверяет Турции и Организации Объединенных Наций, с которыми были подписаны документы об экспорте украинского зерна.

"Они должны были говорить о безопасности в отношении кораблей других государств, которые, кстати, согласились перевозить зерно, пшеницу, ячмень, кукурузу", - сказал президент.

При этом, по его словам, весь мир увидел, что не прошло и 24 часов после подписания договоренностей об экспорте, как Россия начала наносить ракетные удары по морских портах Украины.

"Мы все сделали. Все подготовили. В наших водах контролирует все Украина. Проверки в наших водах будет делать только Украина", - заявил Зеленский.

Также он считает важной деоккупацию украинского острова Змеиный для контроля и безопасности коридоров транспортировки зерна. Глава государства отметил, что другие вопросы по организации коридора зависят от ООН и Турции, и в частности относительно того, насколько они могут контролировать РФ.

Зеленский считает, что российский ракетный удар по Одесскому порту показывает, какое у России отношение к партнерам из ООН и Турции.

"А мы, я считаю, обязательно начнем экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру, что не Украина блокирует экспорт. Это те нарративы, которые распространены сегодня дезинформацией и фейковой информацией российской стороны. Поэтому, мы начнем экспорт, а уже за безопасностью пусть партнеры смотрят", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Справка УНИАН. 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения относительно разблокирования трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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