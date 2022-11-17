Он отметил, что удалось снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что благодаря продлению еще на 120 дней Черноморской "зерновой инициативы" спасены десятки миллионов людей от голода.

"Продлена наша зерновая экспортная инициатива, несмотря на все сложности, несмотря на различные манипуляции России. Будем и дальше экспортировать агропродукцию через наши черноморские порты. Это очень конкретная вещь. То, благодаря чему мир видит значение Украины", - сказал Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

По его словам, с 1 августа из портов большой Одессы вышли уже более 450 судов с общим объемом продовольствия в 11 млн тонн.

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"География очень широкая: Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Йемен, Ливан, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Турция, а также страны Европейского Союза. Десятки миллионов людей, прежде всего в странах Африки, спасены от голода, в частности, в рамках поставки продовольственной программы ООН из наших портов", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что удалось снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке.

"А это значит, что цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть без нашего продовольственного экспорта. Мы сделали все, чтобы расширить эту работу, и я благодарен всем нашим партнерам, которые помогают ООН, и лично генеральному секретарю Гутерришу, Турции и лично президенту Эрдогану", - добавил Зеленский.

Работа "зернового коридора": что известно

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создании безопасных маршрутов. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зерновой сделки".

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

С 1 августа (начало реализации "зерновых соглашений) и по состоянию на сегодня Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.