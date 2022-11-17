С соответствующей позицией глава государства обращается к международным партнерам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только полная защита украинского неба подтолкнет Российскую Федерацию к прекращению войны.

Как сообщил глава государства в вечернем обращении, Украина вновь повторяет международным партнерам, что только полная защита украинского неба убережет Украину и Европу "от многих возможных эскалаций российской агрессии и точно будет побуждать Россию к настоящему прекращению войны".

"Не той пропаганды, которая сегодня звучит из Кремля о якобы готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами к новым ударам, а к истинному миру", – подчеркнул Зеленский.

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В то же время, президент поблагодарил Финляндию и Швецию за решение предоставить Украине новую оборонную поддержку.

"Это очень весомо. Каждое такое решение государств делает их сотворцами нашей победы и будущего мира", – сказал Зеленский.

Военная помощь Украине

17 ноября 2022 года парламент Швеции одобрил изменения в госбюджет, которыми предусматривается выделение Украине военной помощи на рекордную сумму. Речь идет о $287 миллионах.

Ранее о новом пакете военной помощи объявили в Финляндии. Украине передадут оборонное оборудование на сумму 55,6 млн евро.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина уже получила 8 млрд евро на военную помощь от Евросоюза и отдельно от стран-членов ЕС.

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