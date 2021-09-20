21 сентября 2021 года состоится финальное заседание Высшего антикоррупционного суда по делу Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) и ее бывшего руководителя Валерия Томиленко.

Об этом сообщает телеканал "Эспрессо TV".

На этом заседании могут вынести едва ли не первый антикоррупционный приговор со времен Майдана. Однако дело, которое расследуется уже больше 5 лет, по-прежнему изобилует массой неувязок.

Уголовное дело против Валерия Томиленко открыли еще в 2015 году. Обвинение ему предъявили по ст. 191 УК Украины – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Речь шла о двух контрактах купли-продажи зерна кукурузы будущего урожая. Это были одни из многих договоров, по которым ГПЗКУ закупала кукурузу для обеспечения кредита в 1,5 миллиарда долларов, взятого у Китая под государственную гарантию. В течение только 2015 года надлежало отправить в Поднебесную 5 млн тонн зерна кукурузы. Два контракта, которые стали предметом судебного разбирательства, предусматривали закупку 28 300 тонн зерна у элеваторов Рокитное и Васильков. Для этого на их банковские счета корпорация перевела 88,5 млн. грн.

Засуха 2015 года не позволила элеваторам выполнить условия контракта – кукурузу ГПЗКУ они поставить не смогли. Однако деньги, полученные от корпорации, элеваторы вернули, причем даже с некоторой прибавкой в виде пени. Все проблемные вопросы были, казалось бы, решены при рассмотрении дела в Хозяйственном суде Киевской области – ни о криминале, ни о коррупции речи не было.

Поэтому что дало основания следствию для возбуждения уголовного дела – понять сложно.

В деле нет ключевых элементов, например – потерпевшего. Представители ГПЗКУ неоднократно заявляли, что корпорация не имеет претензий к Валерию Томиленко. Более того, она и не может быть потерпевшей стороной, поскольку ей вернули все выделенные на покупку товара деньги. Корпорация письменно подтвердила отсутствие ущерба во взаимоотношениях с элеваторами Рокитное и Васильков еще в 2017 году.

Также государству не были нанесены убытки, ведь деньги были возвращены. К тому же Томиленко подчеркивает, что, благодаря этим контрактам, средства были, по сути, спасены. Корпорация перечислила их контрагентам со счетов банка "Киевская Русь" и "Радикал Банка", которые вскоре после этого прекратили расчеты. Элеваторы вернули ГПЗКУ деньги, которые, не будь этих контрактов, с высокой вероятностью зависли бы в проблемных банках.

Наконец следствие так и не смогло найти незаконно приобретенного имущества. Никто не обнаружил у Томиленко 88 млн грн, якобы присвоенных при реализации договоров.

Невзирая на это, бывшему руководителю ГПЗКУ угрожает серьезный приговор. Статья предусматривает наказание вплоть до 9 лет лишения свободы.

Выдвинутые против него обвинения Валерий Томиленко считает происками дельцов, которым он в свою бытность главой ГПЗКУ перешел дорогу. За короткое время Томиленко и его команда разоблачили и остановили серьезные правонарушения на сумму более $200 млн.

Свою лепту в сложившуюся ситуацию, по мнению обвиняемого, внесли и непрофессионализм детектива НАБУ и прокурора САП. Обоих позже уволили, а по действиям прокурора даже открыли уголовное дело.

Валерий Томиленко надеется, что суд примет справедливое решение по его уголовному делу, что в свою очередь, поможет переключить внимание САП и НАБУ на борьбу с реальными миллиардными хищениями из ГПЗКУ.

Автор: Григорий Бондарь