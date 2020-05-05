Засуха в Украине: пришедшие в майские дожди улучшат ситуацию с урожаем

В ближайшие дни в большинстве регионов страны пройдут дожди и грозы, а температура воздуха днем в некоторых областях поднимется до плюс 22 градусов.

Пришедшие в Украину в начале мая дожди улучшат ситуацию с будущим урожаем после засушливой весны и практически бесснежной зимы.

Читайте такжеПосевная на карантине: что родит украинская земля в этом году

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Для большинства культур дожди пойдут на пользу – осадки хотя и запоздалые, но выпадут не слишком поздно. Ситуация с посевами и всходами однозначно улучшится там, где их выпало достаточное количество (в центре и на западе страны - УНИАН). Но на юге их не было: в Одесской, Херсонской, большей части Николаевской и Запорожской областей засуха никуда не делась, ситуация достаточно сложная", - сказала эксперт.

Адаменко отметила, что хотя дожди положительно повлияют на рост плодовых деревьев – черешни, абрикос, это не сможет вернуть урожай, который погиб при заморозках в конце марта - начале апреля.

По словам эксперта, велика вероятность того, что засухи последних годов будут повторяться в Украине в течение следующего десятилетия.

"Сейчас формируется прообраз будущего климата. Погода будущего десятилетия будет напоминать засухи последних годов. Такие зимы, то есть их отсутствие, будут наблюдаться все чаще. Но это не значит, что нужно сажать только теплолюбивые культуры, а отказываться от озимой пшеницы Украине точно пока не стоит", – сказала Адаменко.

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы. В частности, в Киеве, на севере и в центре Украины пройдут грозы, а температура воздуха днем достигнет 17-19 градусов тепла.

В засушливых южных регионах (Одесса, Николаев и Херсон) пройдут грозы, температура днем поднимется до плюс 20 градусов.

В восточных областях также ожидаются грозы с температурой воздуха до 22 градусов.

На западе Украины пройдут небольшие дожди, температура в большинстве западных областей поднимется до 17-18 градусов.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины понизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых в стране в 2020 году до 60 млн тонн с 65-70 млн тонн, объяснив это дефицитом влаги вследствие засушливой зимы, а также экономическими факторами вследствие коронакризиса.

По данным аналитического агентства "АПК-Информ", большинство посевов озимых культур (почти 90%) под урожай 2020 года после зимы находились в хорошем состоянии, при этом погибло около 2% посевов.