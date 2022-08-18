В этом году литр меда на полочках супермаркетов в среднем стоит от 190 до 250 грн.

Эксперты проанализировали, сколько стоят в Украине традиционные мед, яблоки и орехи накануне религиозных праздников.

Анализом с УНИАН поделились аналитики сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

"В этом году литр меда на полках супермаркетов в среднем стоит от 190 до 250 грн. По сравнению с прошлогодней ценой подорожание на сладкий продукт составило в среднем от 20% до 60% в зависимости от вида меда", - говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, в августе средняя цена 1 кг лесного цветочного меда составляет 188,80 грн, липового – 203,20 грн. Акациевый можно купить за 251 грн/кг, гречишный – по 193,10 грн/кг секционный сотовый – по 275 грн/кг.

Отмечается, что в этом году в Украине практически не было майского урожая, акациевого меда собрано на 30-40% меньше, а липовый мед в некоторых регионах было сложно собрать из-за дождей или сильной жары. Поэтому цены на мед растут.

Относительно яблок, то, по данным аналитиков, плоды отечественного производства в супермаркетах в июле стоили в среднем 18,6 грн/кг, в августе – 20,7 грн/кг. Популярный сорт Симиренко сейчас стоит в среднем 16,90 грн/кг, Голден — 17,90 грн/кг, Айдаред — 26 грн/кг, Джонапринц — 19,99 грн/кг, Ред Чиф — 24,5 грн/кг, а яблоки сорта Гала — 18,99 грн/кг.

"В 2022 году стоимость яблок нового урожая в Украине в среднем на 33% дешевле, чем в начале августа прошлого года. Причиной такой ценовой тенденции фермеры называют практически полное отсутствие спроса на летние сорта урожая, как на внутреннем рынке, так и на экспорт. В то же время большинство оптовых компаний и розничных сетей еще продолжают продавать прошлогодние яблоки, в частности производства Польши", - отметили эксперты.

Вместе с тем в августе 2022 года цены на орехи на полках украинских супермаркетов не существенно выросли по сравнению с прошлогодними. В среднем цены на орехи колеблются от 40 до 400 грн за 150 г, в зависимости от сорта. Больше всего стоит кедровый орех, стоимость которого – 402,80 грн за 150 граммов. Меньше всего стоит жареный арахис в скорлупе – 40 грн за 150 грн. Популярные грецкие орехи стоят 98,90 грн/150г, а фундук – 159,90 грн за 150г.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, на овощи – почти на 102%.

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