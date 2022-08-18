Молитвы на Преображение Господне помогут вам обратиться к Богу с просьбой.

19 августа верующие отмечают Преображение Господне - день, когда верующие вспоминают Преображение Иисуса перед своими учениками как Сына Божьего. В народе этот праздник известен как Яблочный Спас.

В этот праздник верующие могут прочитать молитву на Яблочный Спас о Божьем благословении, отпущении грехов и об удаче во всех делах. Молиться можно как в церкви, так и дома, наедине с собой. Главное чтобы у вас были чистые помыслы.

Молитва на Преображение Господне

Господь Иисус Христос, Боже наш, Сияние Славы Отца и Образ Ипостаси Его! Когда настанет конец времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Даруй же и нам всем увидеть пречистое Плоти Твоей Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умами взойти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сильная молитва на Яблочный Спас

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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