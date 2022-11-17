В частности, это Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция и США.

Уже шесть стран присоединились к инициативе "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine), сообщил президент Украины.

"Сегодня в офисе состоялось совещание по нашей инициативе Grain from Ukraine. Имеем согласие таких стран как Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция, США присоединиться к работе по инициативе, но это те, кто уже принял решение. Стран-участниц будет больше", - сказал Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Он добавил, что скоро будет предоставлено больше деталей, как это соглашение будет работать.

Видео дня

"Я считаю, что эта российская агрессия должна привести весь мир к очевидному выводу: никогда в мире не должно быть массового голода. Если мир будет работать в единстве - голод будет побежден. Смысл очень простой и максимально конкретный: все страны мира вместе с Украиной могут обеспечить поставки продовольствия для тех в мире, кто больше всего страдает от дефицита пищи", - подчеркнул Зеленский.

Экспорт украинского зерна

15 ноября президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы двадцати" призвал лидеров этих стран присоединиться к украинской инициативе по помощи бедным продовольствием.

По его словам, первое судно Nord Vind отправилось в Эфиопию. На борту 27 тыс. тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тыс. человек в год.

Также президент предлагает расширить экспортную зерновую инициативу на другие украинские порты, в частности на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.