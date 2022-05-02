Джем Оздемир считает, что таким образом Москва пытается усилить давление

Российская армия целенаправленно уничтожает зерновую инфраструктуру Украины. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир считает, что ост цен на зерно на пользу Москве.

Об этом пишет Reuters.

"Мы неоднократно получаем сообщения о целенаправленных российских атаках на зерновые элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру", - сказал Оездемир.

По его словам, президент РФ Владимир Путин стремится "в долгосрочной перспективе устранить Украину как конкурента".

Отмечается, что с 24 февраля мировые цены на пшеницу выросли примерно на 40% из-за сокращения поставок из Черного моря. Только за сезон 2020/21 Украина продала 44,7 миллиона тонн и стала четвертым экспортером в мире.

"В условиях растущего голода в мире Россия стремится усилить давление. В то же время массовый рост рыночных цен идет России на пользу, потому что это приносит в страну новые деньги", - считает Оздемир.

При этом немецкий министр заявил, что необходимо найти альтернативные способы транспортировки зерна из Украины.

"Железнодорожный транспорт мог бы быть способом экспорта большего количества зерна, хотя с большими усилиями и с ограниченными возможностями", - отметил политик.

Как ранее сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в украинское государство.

23 марта заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что посевная кампания в Украине началась на 2% украинских угодий.

При этом в Запорожской области оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной, а сельхозтехнику из Мелитополя вывезли в Чечню.

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