Российская армия целенаправленно уничтожает зерновую инфраструктуру Украины. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир считает, что ост цен на зерно на пользу Москве.
Об этом пишет Reuters.
"Мы неоднократно получаем сообщения о целенаправленных российских атаках на зерновые элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру", - сказал Оездемир.
По его словам, президент РФ Владимир Путин стремится "в долгосрочной перспективе устранить Украину как конкурента".
Отмечается, что с 24 февраля мировые цены на пшеницу выросли примерно на 40% из-за сокращения поставок из Черного моря. Только за сезон 2020/21 Украина продала 44,7 миллиона тонн и стала четвертым экспортером в мире.
"В условиях растущего голода в мире Россия стремится усилить давление. В то же время массовый рост рыночных цен идет России на пользу, потому что это приносит в страну новые деньги", - считает Оздемир.
При этом немецкий министр заявил, что необходимо найти альтернативные способы транспортировки зерна из Украины.
"Железнодорожный транспорт мог бы быть способом экспорта большего количества зерна, хотя с большими усилиями и с ограниченными возможностями", - отметил политик.
Как ранее сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в украинское государство.
23 марта заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что посевная кампания в Украине началась на 2% украинских угодий.
При этом в Запорожской области оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной, а сельхозтехнику из Мелитополя вывезли в Чечню.