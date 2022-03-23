Вскоре состоится высадка овощной группы, в частности классического борщевого набора.

Сейчас посевная кампания началась на 2% украинских угодий.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас посевная началась на 2% территорий, потому что в Украине только отошли ночные морозы. Но готовность высокая", - отметил он.

По его словам, уже сеют ранние яровые культуры - пшеницу и овес. Также вскоре состоится высадка овощной группы, в частности классического борщевого набора - это морковь, свекла, лук, капуста, картофель.

"В Украине около 30 млн га с/х угодий. Часть из них сейчас, к сожалению, заминирована. Но эта площадь не является критической с точки зрения выполнения посевной и гарантий продовольственной безопасности как Украине, так и тем государствам, в которые мы экспортировали свою продукцию", - подчеркнул Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, по словам эксперта, около 20-25% площадей озимых находятся на неподконтрольной Украине территории.

В то же время фермеры Николаевщины и Одесской области начали посевную кампанию.

Заместитель министра агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в Украине сформированы запасы продовольствия на два года.

Вас также могут заинтересовать новости: