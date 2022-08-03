Нардеп Сергей Лабазюк считает это важным свидетельством того, что мир поверил в то, что украинское зерно начнет экспортироваться по Черному морю.

Вчера весь мир наблюдал не только за событиями в Тайване, но и за тем, как пройдет корабль с украинским зерном свой маршрут, поэтому на биржах цены на сельскохозяйственную продукцию начали снижаться. Это важное свидетельство того, что мир поверил в то, что украинское зерно начнет экспортироваться по Черному морю.

Об этом в эфире Единого телемарафона новостей заявил народный депутат из группы "Партия "За майбутне", член Аграрного комитета ВР Сергей Лабазюк.

"Вчера весь мир не только наблюдал за событиями в Тайване, но и однозначно наблюдали за тем, как пройдет корабль с украинским зерном свой маршрут. Даже больше - на биржах вчера произошла корректировка цен. Вчера уже на несколько долларов цена на сельскохозяйственную продукцию начали снижаться. Поэтому мир поверил в то, что украинское зерно поедет. Мы сегодня имеем позитив, что первое судно уже добралось до своей первой точки остановки для проверки. Теперь стоит задача, чтобы безопасно прошла следующая очень значительная партия из 16 кораблей на 600-700 тысяч тонн, которые уже загружены и готовы отправляться - это большие средства в бюджет. Но, к большому сожалению, сегодня мы не имеем ответа, как они пройдут, когда придут следующие после них и так далее. Ведь это очень важно не только для Украины, но и для всего мира. Потому что Украина сегодня в активной фазе сбора урожая, уже есть вопросы по местам хранения зерна, потому что на складах лежат еще прошлогодние урожаи. Ну и конечно, что у аграриев уже нет выручки, нет оборотного капитала, благодаря которому он может вовремя приобрести минеральные удобрения, горюче - смазочные материалы и т.д. Я не говорю уже про такие простые вещи как заработная плата", - рассказал Сергей Лабазюк.

Он отметил, что стоимость экспорта зерна для украинских аграриев выросла в разы, в том числе, из-за подорожания страхования перевозок.

"Украинские аграрии работают в убыток, но речь сегодня идет не о том, чтобы заработать деньги, а чтобы вообще сохраниться на рынке. Ведь производство сельскохозяйственной продукции - это живой организм, и не засеяться, не накормить животноводство, не обработать поле – это убытки, которые будут иметь последствия на несколько лет. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы усилить государственную поддержку аграрного сектора, который является одним из ключевых для Украины", - подчеркнул народный депутат.