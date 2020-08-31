Продолжается процесс внесения сведений в земельный кадастр по административно-территориальным единицам.

В Государственный земельный кадастр по состоянию на 25 августа 2020 г. внесены сведения о 21,9 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн га, в частности, 14,7 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 31,6 млн га.

Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба геодезии, картографии и кадастра.

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Внесение сведений

Также продолжается процесс внесения сведений в земельный кадастр по административно-территориальным единицам.

Сейчас из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 8002 административно-территориальных единиц (за последнюю неделю — 74) и нормативную денежную оценку 3909 населенных пунктов (за последнюю неделю — 44).

Регистрация участков

Кроме этого, согласно сообщению, на прошлой неделе в государственные кадастровые регистраторы поступило 35,7 тыс. заявлений о регистрации земельных участков (в том числе новосформированных, образованных в результате разделения, объединения и установления или восстановления границ), зарегистрировано 27,7 тыс. земельных участков, среди которых 31,3 тыс. заявлений, сформированных сертифицированными инженерами-землеустроителями в режиме онлайн и зарегистрировано 23,7 тыс. земельных участков.

Госгеокадастр: хронология событий

В 2019 году Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила в тестовом режиме обновленную версию публичной кадастровой карты.

На ней, в частности, можно проверить земельные участки онлайн, ортофотопланы границ административно-территориальных образований, земельных участков, их кадастровые номера, с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель.

Также Госгеокадастр добавил на публичную карту объекты энергетического комплекса, данные о нефтяных и газовых скважинах и т.д., и постепенно добавляет новые слои.

В июле 2020 года государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявила о том, что намерена публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.

Аудит Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра выявил более 10 тысяч потенциальных нарушений при бесплатной приватизации земли за период 2013-2020 годов, при этом своим правом на получение 2 га земли воспользовался каждый сотый украинец.

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Автор: Елена Коваленко