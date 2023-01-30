Предусмотрено утверждение ряда требований к куриным яйцам.

В Украине планируется введение новых требований к продаже куриных яиц, при реализации которых будут учитывать вес и внешний вид товара.

Согласно проекту приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Об утверждении Требований к куримым яйцам", планируется, что товар будут продавать по категориям: качество, вес, внешние особенности.

Согласно документу предусмотрено утверждение ряда требований к куриным яйцам, в частности:

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сортировка яиц по их качеству и по весу;

штамповка яиц;

маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц;

маркировка контейнеров для промышленных яиц и предоставления информации потребителю при поштучной продаже яиц;

упаковка и переупаковка яиц;

требования к записям, которые должны вести операторы рынка.

классификация яиц на два класса: А и В.

Класс А:

Такие яйца должны быть чистыми, без посторонних запахов, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров.

Класс В:

К этому классу отнесут все яйца, которые не соответствуют требованиям касса А.

Классификациия яиц по весу:

XL (очень крупные): яйца, вес которых составляет 73 г и больше

L (большие): яйца, вес которых составляет 63 г и более, но меньше 73 г

М (средние): яйца, вес которых составляет 53 г и более, но меньше 63 г

S (малые): яйца, вес которых составляет менее 53 г

Война в Украине и цены на яйца:

10 мая 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о том, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине

В сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что через несколько месяцев существенно подскочит стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины. "В декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", - отметил Дорошенко.

10 октября 2022 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о том, когда снизятся цены на яйца в Украине.

11 октября 2022 года в Минагрополитики объяснили, что происходит с ценами на яйца.

21 октября 2022 года Антимонопольный комитет начал проверку цен на яйца. По состоянию на 21 октября 2022 года цены на яйца в Украине достигали 80 гривень за десяток.

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