В Украине планируется введение новых требований к продаже куриных яиц, при реализации которых будут учитывать вес и внешний вид товара.
Согласно проекту приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Об утверждении Требований к куримым яйцам", планируется, что товар будут продавать по категориям: качество, вес, внешние особенности.
Согласно документу предусмотрено утверждение ряда требований к куриным яйцам, в частности:
- сортировка яиц по их качеству и по весу;
- штамповка яиц;
- маркировка упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц;
- маркировка контейнеров для промышленных яиц и предоставления информации потребителю при поштучной продаже яиц;
- упаковка и переупаковка яиц;
- требования к записям, которые должны вести операторы рынка.
- классификация яиц на два класса: А и В.
Класс А:
Такие яйца должны быть чистыми, без посторонних запахов, с невредимой скорлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров.
Класс В:
К этому классу отнесут все яйца, которые не соответствуют требованиям касса А.
Классификациия яиц по весу:
- XL (очень крупные): яйца, вес которых составляет 73 г и больше
- L (большие): яйца, вес которых составляет 63 г и более, но меньше 73 г
- М (средние): яйца, вес которых составляет 53 г и более, но меньше 63 г
- S (малые): яйца, вес которых составляет менее 53 г
Война в Украине и цены на яйца:
10 мая 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о том, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине
В сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что через несколько месяцев существенно подскочит стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины. "В декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", - отметил Дорошенко.
10 октября 2022 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о том, когда снизятся цены на яйца в Украине.
11 октября 2022 года в Минагрополитики объяснили, что происходит с ценами на яйца.
21 октября 2022 года Антимонопольный комитет начал проверку цен на яйца. По состоянию на 21 октября 2022 года цены на яйца в Украине достигали 80 гривень за десяток.