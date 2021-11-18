Крупнейший импортер украинских масличных – Германия.

За 9 месяцев текущего года Украина экспортировала масличных культур на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года - на сумму 1,409 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"По результатам девяти месяцев текущего года лидирующую позицию по объемам экспорта товаров этой группы занимает рапс. Его продали за границу 1,7 млн тонн на сумму 1 063 млн долл." - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшим импортером отечественных масличных культур является Германия. За январь-сентябрь 2021 года эта страна закупила украинских масличных на сумму 308 млн долл., что составляет 21,5% от общего экспорта этой продукции.

Читайте такжеЗеленая измена: впервые в истории Украина начала импорт тепличных огурцов из РоссииТакже сообщается, что суммарно экспорт Украиной масличных культур в такие страны, как Бельгия, Пакистан, Нидерланды, Франция, Беларусь и Турция, составил 70%.

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2021 года Украина экспортировала различных масел на 4,7 млрд долл. (на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года). Наиболее популярное масло - подсолнечное, его продали на 4,3 млрд долл.

Отмечается, что основным импортером украинских жиров и масел является Индия (доля экспорта этой продукции - 28%).

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь 2021 года Украина увеличила выручку от экспорта зерновых и зернобобовых на 15% (до 7,8 млрд долл.) против показателей за аналогичный период 2020 года.

Автор: Алёна Кириченко