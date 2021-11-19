2022 год будет периодом царствования Черного Водяного Тигра – и всем знакам Зодиака стоит достойно подготовиться к его приходу, чтобы заслужить благосклонность такого хищника.

До празднования 2022 года осталось чуть больше месяца. За разгребанием рабочих завалов и предпраздничной кутерьмой это время пролетит незаметно.

Чтобы наступающий год стал счастливым и прибыльным, накануне принято устраивать генеральную уборку, особенно тщательно очищая дом от:

сломанных вещей (в первую очередь, от битой посуды) – они портят энергетику дома и провоцируют разруху;

ненужных чеков и счетов, старых газет – чтоб не притягивали в дом бедность;

просроченных лекарств и продуктов – чтоб новый год прошел сыто и без болезней.

Под новогодние куранты принято загадывать самое заповедное желание на этот год, а в бокал с шампанским бросать монетку – на счастье и для привлечения богатства. И, конечно, встречать Новый год 2022 нужно в правильно цвете, заверяют астрологи.

Цвет Нового года 2022

Главный цвет в год Тигра – голубой. Он считается символом непостоянства. Поэтому заранее стоит настроиться на перемены.

Расслабляться в этот год не стоит – будьте готовы в любой момент быстро и рационально менять свои планы.

В чем нельзя встречать Новый год 2022 Тигра

Тигр не любит яркие неоновые (искусственные) оттенки. Заодно не стоит надевать на праздник наряды и аксессуары фиолетового цвета.

В чем встречать Новый год 2022 любому знаку Зодиака

Чтобы задобрить такого сильного и опасного хищника, как Тигр, можно смело выбирать тигриные расцветки:

оранжевый;

черный;

золотистый;

белый;

желтый;

песочный;

коричневый.

И, разумеется, цвета самого Тигра (черный и цвет его стихии – синий – плюс все их оттенки, включая бирюзу и серый) весьма приветствуются новым хозяином года.

Наряды лучше выбирать с элементами полосок и волн, а украшения и аксессуары – из металла, жемчуга и просто из серии морской тематики.

Детальнее о том, в чем встречать Новый год 2022 Деве, Рыбам, Весам и другим знакам Зодиака – все советы и рекомендации читайте в нашем материале Год Тигра: в чем встречать 2022 год разным знакам Зодиака.

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Автор: Диана Беловодская