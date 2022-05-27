На подконтрольной Украине территории оптовые цены на огурцы составляют 45-70 грн/кг.

В различных регионах Украины цены на тепличные огурцы отличаются в десятки раз.

Об этом сообщили на аналитической платформе EastFruit.

Как отмечают аналитики, на сегодняшний день оптовые цены на огурцы во всех регионах страны, свободных от боевых действий и неоккупированных силами агрессора, составляют 45-70 грн/кг.

"Производители оккупированного центра производства тепличных овощей в Украине, озвучивая на сегодняшний день оптовые цены уже на уровне 2-3 грн/кг, взамен не получают никаких гарантий, что даже за такую минимальную плату смогут реализовать все имеющиеся объемы данной продукции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам тех же производителей, в ближайшее время массово созреет и тепличный помидор, и если в военном противостоянии не произойдет кардинальных изменений и деоккупации – то и этот овощ в нынешнем сезоне постигнет судьба тепличных огурцов.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинские тепличные комбинаты предлагали огурцы по цене 36-50 грн/кг.