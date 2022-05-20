На данный момент украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы не дороже 36-50 грн/кг.

В Украине цены на огурцы упали на 20%.

Об этом говорится в сообщении на аналитической платформе EastFruit.

"На данный момент украинские тепличные комбинаты вынуждены предлагать огурец не дороже 36-50 грн/кг, в то время как в конце предыдущей недели продажи велись в пределах 40-70 грн/кг в зависимости от сорта и региона производства. Таким образом, за выходные цена на огурец в украинских хозяйствах упала в среднем на 20%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижать отпускные цены производители вынуждены из-за увеличения предложения на рынке на фоне заметного снижения спроса. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения импортного огурца производства Польши, Румынии и Сербии, который предлагается к продаже по 30-35 грн/кг.

"При этом, несмотря на удешевление в сегменте тепличного огурца, на сегодняшний день данная продукция в Украине продается в среднем в 3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", - подчеркнули аналитики

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае, по сравнению с прошлым месяцем, обвалились розничные цены на огурцы.

По данным сайта "Минфин", огурцы гладкие упали в цене с 94,71 грн/кг до 79,30 грн/кг, а огурцы короткоплодные подешевели более чем на 40 грн - со 120,98 грн/кг до 78,90 грн/кг. Средняя цена килограмма огурцов тепличных в мае составляет 69,90 грн, а в апреле была 101,63 грн, огурцы "Эстафета" подешевели со 143,31 грн/кг до 129,90 грн/кг.

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