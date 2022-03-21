Хоть не все временно захваченные территории Николаевщины уже освобождены, нужно работать на будущее.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что на Николаевщине началась посевная кампания.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Я вчера объезжал область, где можно, где нельзя. Там, где оккупант был, мы уже проводим посевную, тракторы в поле, мы работаем. Там, куда их погнали, там еще работы идут. Мы твердо шагаем к посевной", - сообщил Ким.

Он добавил, что хоть не все временно захваченные территории Николаевщины уже освобождены, но уже нужно работать на будущее.

"Не все населенные пункты освобождены, мы над этим работаем, работают военные... Должны готовиться к тому, чтобы работала область. Потому что нам нужны и деньги, и еда, мы думаем о логистике, об экспорте, потому что область у нас сельскохозяйственная и порты у нас закрыты из-за того, что русские блокируют Черное море, то есть у нас есть куча проблем, но мы знаем, что надо работать и чем раньше мы начнем, тем лучше", - подчеркнул Ким.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Николаевской области из-за обстрелов оккупантов произошли три пожара.

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