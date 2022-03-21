В частности, под обстрел оккупантов попал жилой дом в селе Константиновка, в результате чего погибли три человека.

На территории Николаевской области за сутки произошло 19 пожаров, три из которых возникли в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом рассказала представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ильяна Пацюк, сообщает Суспільне.

По ее словам, под обстрел оккупантов попал жилой дом в селе Константиновка Николаевского района. В результате обстрела произошел пожар с последующим разрушением дома. Внутри находились двое взрослых и ребенок, никто из них не выжил. Ночью спасатели извлекли из-под завалов тела погибших.

Кроме этого, в результате обстрелов произошли два пожара лесных урочищ в селах Балабаника и Лиманы. Горели деревья и хвойные. Пожар был потушен на общей площади 3,34 гектара.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Николаевской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 65 человек, среди которых один ребенок.

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