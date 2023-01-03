Рынок земли в Украине функционирует уже полтора года, хотя война и внесла свои коррективы.

С 24 февраля в Украине заключено почти 42 тысячи сделок купли-продажи земли, а в целом с начала работы рынка земли – 143 тысячи. Об этом сообщает Министерство агрополитики Украины.

За прошедший год больше всего земли было продано в Хмельницкой (8,1 тыс. га), Винницкой (8 тыс. га) и Полтавской (8 тыс. га) областях.

Если же учитывать и довоенный период, то лидеры были несколько иные – Харьковская (39,5 тыс. га за всё время), Днепропетровская (29 тыс. га) и Полтавская (26,3 тыс. га) области.

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Средняя стоимость гектара земли в Украине составляет 52 462 грн. При этом самая дорогая земля оказалась в Ивано-Франковской области – 292,7 тыс. грн за гектар.

Рынок земли в Украине

С 1 июля 2021 года в Украине впервые стало возможным законно покупать и продавать земли сельхозназначения. Однако до 2024 года действует ограничение: покупать могут только физлица-граждане Украины и не более 100 гектаров.

За первый год украинцы заключили 88 тысяч сделок по продаже земли на общую сумму в 7 млрд грн. Однако с началом полномасштабного вторжения РФ рынок земли в Украине замедлился.

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