Украинские аграрии собрали первые 100 тысяч тонн зерна нового урожая
По состоянию на 26 июня украинские аграрии собрали первые 100 тысяч тонн зерна нового урожая.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Жатва входит в активную фазу. Намолочены первые 100 тысяч тонн зерна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с погодными условиями аграрии начали уборочные работы раньше, чем в предыдущие годы. Первыми начали жатву некоторые районы южных областей.
По состоянию на 26 июня озимые (ячмень, пшеницу и рапс) собрали с площади 35,7 тысячи га. В частности, в Николаевской области обмолочено около 26 тысяч га, в Херсонской - 7,24 тысячи га, в Одесской - 2,5 тысячи га.
Как сообщал УНИАН, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.
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