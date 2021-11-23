На финансирование агросектора в проекте бюджета на 2022 год заложено 8 млрд гривень.

В последующие годы переработка кукурузы будет освобождена от большого количества налогов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, в 2021 году Украина получит урожай в объеме 40 млн тонн, этот показатель является рекордным за всю историю страны, обеспечит энергонезависимость нашего государства.

"Стратегия Минагрополитики заключается в том, что переработка будет освобождена от большого количества налогов. Она получит льготные условия в режиме инвестиционных нянь. И в последующие годы те, кто перерабатывают, будут получать большую поддержку от государства", - говорится в сообщении.

Министр агрополитики Роман Лещенко отметил, что переработка кукурузы обеспечит Украину своим газом, своим топливом и своими качественными кормами, которые сформируют нашему государству добавленную стоимость на десятки миллиардов долларов.

Финансирование агросектора:

На финансирование агросектора в проекте бюджета на 2022 год заложено 8 млрд гривень, тогда как в бюджете на текущий год расходы на эту сферу составляют 4 млрд грн.

В 2022 году в Украине продолжат работать программы поддержки отечественных аграриев, которые действуют в текущем году, такие как: частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, удешевление кредитов для АПК, финансовая поддержка развития садоводства и виноградарства, субсидии для вновь созданных хозяйств и другие.

Автор: Алёна Кириченко