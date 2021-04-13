С начала 2020/21 МГ экспорт составил почти 71 тыс. т, что на 5,3% больше показателя прошлого сезона.

Экспорт сахара из Украины за январь-март 2021 г. составляет 2,17 тыс. т, что в 20 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (45,5 тыс. т).

Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы сообщает Agroportal.

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Как отмечается, с начала 2020/21 МГ экспорт составил почти 71 тыс. т, что на 5,3% больше показателя прошлого сезона (67,4 тыс. т).

Крупнейшими странами-импортерами украинского сахара от всего экспорта (в денежном эквиваленте) в январе–марте 2021 г. выступили Израиль (43,85%), Германия (31,04%), Молдова (14,33%).

Импорт сахара за январь–март 2021 г. составил 37,6 тыс. т. Причем с начала года объем рос. В частности, в январе — 876 т, феврале — 5,3 тыс. т, марте — 31,4 тыс. т).

Крупнейшими странами-поставщиками сахара в Украине от всего импорта (в денежном эквиваленте) в январе–марте 2021 г. выступили: Польша (70,53%), Германия (8,75%), Литва (8,18%).

Импорт других сахаров за январь–март 2021 г. составляет 5,7 тыс. т, экспорт — почти 13 тыс. т.

Экспорт мелассы в январе–марте 2021 г. составляет 710 т (Израиль импортировал 100%), а импорт за соответствующий период составляет 918 т.

Что этому предшествовало

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) сократила производство сахара до 1,1 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар в Украине в январе 2021 года выросли в 1,5 раза.

В апреле Антимонопольный комитет открыл дело против двух производителей сахара из-за возможного сговора о повышении цен.

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Автор: Елена Коваленко