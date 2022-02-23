По сравнению с предыдущим сезоном экспорт украинского яблока вырос в 2,4 раза.

По состоянию на конец 2021 года Украина экспортировала уже 22 тыс. тонн свежего яблока нового урожая, что на 28%, или почти 5 тыс. тонн, больше, чем в рекордном сезоне 2018/19 годов.

Об этом сообщили на аналитической платформе EastFruit.

Отмечается, что, по сравнению с предыдущим сезоном, экспорт украинского яблока вырос в 2,4 раза и был выше, чем средний показатель за последние годы на 61%. Кроме того, в новом сезоне продолжала расширяться география экспорта украинского яблока.

"За первые четыре месяца сезона 2021/22 годов украинские садоводы и экспортёры смогли поставить яблоко в 35 стран мира, что является весьма впечатляющим достижением, учитывая огромный дефицит морских контейнеров, а также очень дорогую и сложную логистику в этот период! По сравнению с прошлым сезоном география уже расширилась на 11 стран, что является очень важным для устойчивости экспортных поставок", - подчеркнул экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По его словам, ещё одним серьёзным достижением является дальнейшее дистанцирование украинских производителей от рынков СНГ. Впервые в истории в этом сезоне на первое место среди главных рынков сбыта украинского яблока вышли страны Ближнего Востока, на которые пришлось 35% всего экспорта.

"Благодаря диверсификации экспорта, украинские садоводы научились выращивать и доставлять в наиболее отдалённые и требовательные страны мира яблоко высокого качества, что пока что не удаётся, например, Молдове, у которой нет стимула повышать качество, поскольку у неё пока что есть возможность экспортировать яблоко в Россию", — отметил Ярмак.

Также сообщается, что около 44% всего украинского яблока уже экспортируется в морских контейнерах. А это требует особых усилий по выращиванию, доработке, сортировке и упаковке. Соответственно, открываются новые возможности для дальнейшего наращивания экспорта, если будут открыты новые рынки сбыта.

В частности, украинские садоводы очень ожидают улучшения доступа к рынкам Египта, Индии и Вьетнама.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2021 года Украина экспортировала агропродовольствия на сумму 27,9 млрд долл., почти на 25% превысив рекордный показатель 2020 года в 22,4 млрд долл.

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