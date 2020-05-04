Украина экспортировала 95% от запланированного объема пшеницы

С июля украинские аграрии поставили на внешние рынки 19 миллионов тонн пшеницы.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 19,08 миллиона тонн пшеницы, что составляет 95% от предельных объемов экспорта в 20,2 миллиона тонн, которые утвердило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Минэкономики.

Всего по состоянию на 4 апреля Украина экспортировала 50,9 миллиона тонн зерновых, что на 7,9 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Из них кукурузы экспортировано 26,4 миллиона тонн, ячменя – 4,7 миллиона тонн, ржи – 8,2 миллиона тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур 297,2 тысячи тонн, что на 53 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" предупредила о возможном подорожании в Украине хлеба и хлебобулочных изделий на 20% из-за подорожания пшеницы на фоне эпидемии коронавируса в мире.

В то же время правительство не планирует ограничивать экспорт из Украины зерновых культур, подсолнечного масла и других ключевых экспортных позиций на время карантина, который продлен до 22 мая.

Ранее Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 миллиона тонн.