Зерновая корпорация запустила четыре комплекса по производству муки

Отмечается, что вся мука идет исключительно на внутренний рынок Украины для стабилизации цен на хлебобулочную продукцию.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в апреле запустила в работу 4 мукомольных комплекса и наращивает объемы производства муки.

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Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

"Начиная с 1 апреля текущего года, корпорация запустила в работу четыре мукомольных комплекса: Кролевецкий КХП (Сумская область), Черняховский элеватор (Житомирская область), Львовский КХП и Тернопольский КХП. Сейчас предприятия работают на полную плановую мощность, на сегодня переработали более 10 тысяч тонн пшеницы, из которой изготовлено свыше 7 тысяч тонн муки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вся произведенная на этих предприятиях мука идет исключительно на внутренний рынок - на хлебокомбинаты и заводы, для стабилизации цен на хлебобулочную продукцию.

"Среди клиентов ГПЗКУ - крупнейшие хлебокомбинаты и хлебозаводы Волынской, Ивано-Франковской, Харьковской, Сумской, Житомирской и Киевской областей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в мае корпорация планирует продолжить производство муки на этих мощностях и запустить производство ржаной муки на одном из собственных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" предупредила о возможном подорожании в Украине хлеба и хлебобулочных изделий на 20% из-за подорожания пшеницы на фоне эпидемии коронавируса в мире.

27 марта ГПЗКУ и ПАО "Аграрный фонд" заявили о готовности направить на переработку и реализацию 160 тысяч тонн пшеницы, чтобы стабилизировать цены на муку в условиях карантина в Украине. Этот объем позволит произвести 128 тысяч тонн муки для внутреннего рынка.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. К активам ГПЗКУ относятся 10 мукомольных предприятий в 7 регионах Украины общей производственной мощностью 1 тысяч тонн готовой продукции в сутки.