В Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

В США приветствуют подписание соглашения по разблокированию экспорта украинского зерна и вместе с другими странами будут следить за выполнением Россией этих договоренностей.

Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Радио Свобода.

Она подчеркнула, что соглашение является "самым безопасным, лучшим и быстрым способом экспорта зерна".

"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить эту договоренность", – заявила посол Бринк.

Детали экспорта зерна:

22 июля 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции, генсек ООН Гутерриш. От России подписантом выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Экспорт зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск, Южный.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

Военного сопровождения грузов не предусмотрено.

Суда, которые идут в Украину будут досматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза.

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