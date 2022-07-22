В ООН ожидают, что первые поставки украинского зерна начнутся уже завтра, 23 июля.

Благодаря разблокированию экспорта украинского зерна через Черное море первые поставки начнутся уже в ближайшее время.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в ООН ожидают, что первые поставки украинского зерна начнутся уже завтра, 23 июля.

Также ожидается, что экспорт из трех украинских портов достигнет довоенного уровня, то есть, 5 тонн зерна в месяц.

Детали экспорта зерна:

22 июля 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции, генсек ООН Гутерриш. От России подписантом выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Экспорт зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск, Южный.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления.

Военного сопровождения грузов не предусмотрено.

Суда, которые идут в Украину будут досматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза.

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