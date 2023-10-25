Прогнозируется, что в 2023 году экспорт меда из Украины составит на 5-10% больше, чем в прошлом году.

По итогам 2022 года Украина заняла 2 место среди государств-экспортеров меда, которые не являются членами Евросоюза, в страны ЕС.

Об этом сообщает украинский производитель меда Beehive. По предварительным прогнозам, в 2023 году общее количество экспорта меда из Украины составит на 5-10% больше, чем в прошлом году.

"Согласно Eurostat и графику ассоциации F.E.E.D.M. (European Federation of Honey Packers and Distributors), импорт меда в страны ЕС из стран, не являющихся членами ЕС, в 2022 составил 40%. При этом-импорт меда из Украины в страны ЕС в 2022 году составил 24%, занимая 2 место среди стран – экспортеров", - говорится в сообщении.

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Цены на мед в Украине

В конце лета стало известно, что за год стоимость меда выросла от 3 до 12% в зависимости от разновидности.

По подсчетам экспертов, тогда стоимость сезонного меда составляла от 190 до 280 грн за литр.

В августе средние цены на сортовые виды меда были такими: акациевый, 250 г - 103,30 грн (+4% относительно августа 2022); гречишный, 250 г - 82,40 грн (+3%); липовый, 250 г - 82 грн (+12%); подсолнечный, 250 г - 49,60 грн (+11%); цветочный, 1 кг - 194,80 грн (+3%); мед из разнотравья, 1 кг - 199 грн (+3%).

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