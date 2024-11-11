По словам эксперта, такое повышение будет держаться до 7 января.

В ноябре-декабре цены на яйца повысятся еще на 10-15%, однако после новогодних праздников стоимость на этот продукт должна упасть. Об этом рассказал председатель общественного союза "Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины" Вадим Шиян в комментарии для "Укринформа".

"Подорожание сезонное, но также оно обеспечено тем, что повысились цены на корма, кормовые добавки, курс доллара, электроэнергия, горюче-смазочные материалы, логистика, это все пошло в инфляцию", - объяснил эксперт.

Шиян отметил, что причиной подорожания кормов является зерновая составляющая, ведь из-за засухи в этом году существенно снизилась урожайность по сравнению с предыдущими годами. Поэтому он прогнозирует, что яйца до Нового года подорожают примерно на 10-15%.

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"Производители считают себестоимость. Какую-то все же маржу закладывают. Для них цена оправдана, чтобы отрасль могла работать. И так уже много птицефабрик закрылось. В Харьковской области осталось две яичные птицефабрики промышленные, а до полномасштабного вторжения было пять. Из закрывшихся только одна была во временной оккупации, остальные две прекратили работу, потому что невыгодно. Покупательная способность населения на востоке Украины не высокая, а логистика дорогая", - отметил председатель общественного союза.

Шиян подчеркнул, что цены вырастут и будут держаться до 7 января, а потом немного упадут. После чего подорожание прогнозируется перед Пасхой.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15% в ноябре. По его словам, это произойдет из-за подорожания основных составляющих производства.

В свою очередь эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин предупредил, что в Украине подорожает еще один продукт, а именно курятина. Он отметил, что сейчас увеличение ее стоимости не очень большое.

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