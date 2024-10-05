В Украине цены на свеклу рванули вверх: сколько стоит килограмм

Цены на свеклу в Украине уже в среднем в 2 раза выше, чем годом ранее.

В Украине на этой неделе наметилась тенденция к подорожанию свеклы. Причиной скачка цен стало то, что производители меньше отдают продукции на продажу

Аналитики проекта EastFruit отметили, что с начала этой недели свекла в Украине подорожала в среднем на 20%. Фермеры отдают корнеплод по 10–14 грн/кг ($0,24-0,34/кг) в зависимости от качества, объема партии и региона производства. При этом неделей ранее ценовой е отдавали по 8–12 грн/кг ($0,19-0,29/кг).

Отмечается, что цены начали расти, потому что большинство производителей приостановили продажи свеклы в ожидании улучшения ситуации с ценами на рынке и отдали основную часть урожая на хранение.

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Цены на свеклу в Украине уже в среднем в 2 раза выше, чем годом ранее. В то же время производители не исключают, что рост цен может быть временным явлением. Дальнейший рост цен может мотивировать фермеров распродавать свеклу из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и снижению цен.

Цены на свеклу в супермаркетах Украины

В Auchan свеклу можно купить по 15,50 грн/кг.

В АТБ корнеплод можно купить по 14,59 грн/кг.

В Сильпо цены на свеклу стартуют с 16,40 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко считает, что в Украине цены на продукты могут вырасти еще больше. В частности, ожидается подорожание овощей и молочных продуктов.

В свою очередь экономист Олег Пендзин отметил, что цены на мясо в ближайшее время могут вырасти, но незначительно. Стремительное подорожание будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения.

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