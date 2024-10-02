Олег Пендзин отметил, что каждый человек приблизительно просчитывает, каким образом выживать в зимний период.

Отопительный сезон 2024-2025 может стать одним из самых сложных для украинцев. Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин рассказал, стоит ли запасаться продуктами на зиму.

"Каждый человек сам разрабатывает определенную стратегию выживания. Каждый приблизительно просчитывает, каким образом выживать. Если у человека есть приусадебный участок, он выращивает точно не цветы, а то, что поможет ему выжить зимой", - отметил эксперт в интервью "Украинскому радио".

По его словам, сейчас самые низкие цены на сезонные продукты, в частности, речь идет о фруктах и овощах.

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"Следует запастись продуктами, которые можно хранить. Прежде всего, это овощи. Можно также заквасить капусту, сделать соление. Это существенно удешевляет человеку стоимость его осенне-зимнего стола. Поэтому, если есть возможность, нужно обязательно запастись продуктами питания длительного хранения", - подытожил эксперт.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал, что в Украине цены на продукты могут вырасти еще больше в октябре. В частности, ожидается подорожание овощей и молочных продуктов.

Кроме того, экономист Олег Пендзин заявил, что цены на мясо в ближайшее время могут вырасти, но незначительно, потому что стремительное подорожание будет сдерживать недостаточная покупательная способность населения.

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