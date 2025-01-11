Яблоки в Украине уже поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние 8 лет и продолжают расти. На этой неделе в Украине активизировалось подорожание качественных яблок. Причиной стал рост спроса со стороны покупателей всех категорий.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на сегодняшний день качественное яблоко из украинских хозяйств поступает в продажу в диапазоне 25-32 грн/кг ($0,59-0,76/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что предложение яблока высокого качества на рынке Украины достаточно ограничено, что также способствует росту цен на эти фрукты. Многие садоводы на данный момент предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться вследствие длительного хранения. В то же время качественное яблоко традиционно отправляется на экспорт, а некоторые садоводы планируют продавать его не раньше начала весны.

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Аналитики также отметили, что на сегодняшний день яблоки в Украине уже поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на продукты в Украине

На этой неделе в Украине повысились цены на огурцы. Основной причиной подорожания стал высокий спрос на овощ.

Так, тепличные огурцы поступали в продажу по 100-140 грн/кг ($2,37-3,31/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В начале 2025 года в Украине снизились закупочные цены на молоко-сырье. Также наблюдалось снижение цен на сливочное масло. Одной из причин стало традиционное сокращение спроса во время новогодних праздников.

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