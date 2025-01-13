На большинство фруктов также повышаются цены.

Цены на многие овощи в Украине снова пошли вверх. Началась очередная волна роста цен на тепличные огурцы.

По данным аналитиков проекта EastFruit, этот овощ подскочил до 110-170 гривень за килограмм, хотя неделей ранее его продавали по 80-85. При этом дорожает белокочанная капуста – нижняя ценовая граница поднялась с 25 до 33 грн/кг.

Начавшие расти еще до праздников цены на морковь, снова увеличились - с 20-30 грн/кг до 25-32. Дороже, чем в конце предыдущего года, продавался репчатый лук – нижняя ценовая граница поднялась с 13 до 15 гривень за килограмм.

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Снова подорожал сладкий перец. Теперь его отдают по 140-150 грн/кг, хотя неделей ранее – по 130-135. В то же время цены на тепличный томат начали снижаться – верхняя ценовая граница упала со 130 до 90 грн/кг. В то же время резко выросла стоимость цветной капусты – с 100-130 грн/кг до 145-150 и брокколи – с 100-110 грн/кг до 145-150.

Отмечается, что цена на зелень не изменилась.

Что касается фруктов, то за исключением подешевевшего мандарина и лимона, цены преимущественно росли. Так, мандарин отдают по 75-95 грн/кг, хотя неделей ранее его продавали по 65-135. Лимон же продается в пределах 65-95 грн/кг, хотя неделей ранее – 63-125.

Несмотря на то, что цены на яблоко уже самые высокие за последние восемь лет, фрукт продолжает дорожать – нижняя ценовая граница поднялась с 25 до 27 грн/кг. На 25-30% выросли цены на гранат и киви. Так, гранат подорожал с 90-100 до 100-140 грн/кг, а киви – с 55-105 до 100-120.

Дороже, чем до нового года продавались банан – нижняя ценовая граница подскочила с 52 до 55 гривень за килограмм, и хурма – с 80-150 до 100-160.

Цены на молоко в Украине - последние новости

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что в Украине снизились закупочные цены на молоко-сырье в начале 2025 года. Одной из причин, которая повлияла на ситуацию, стало традиционное сокращение спроса во время новогодних праздников.

При этом в 2024 году средняя цена в Украине составляла 42,45 доллара, что на 20% дороже 2023 года.

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