Конфликт американских кредиторов и акционеров Одесского зернового терминала не утихает уже второй год.

Кредиторы (Argentem Creek Partners и Innovatus), пытаясь взыскать в судебном порядке свои средства, столкнулись с беспрецедентным сопротивлением должников и использованием противозаконных приемов борьбы. Например, привлечение "нечистых на руку" нотариусов.

Одним из таких нотариусов является Гулиев А.А., активно используемый для легализации откровенно мошеннических действий.

Весной этого года именно благодаря неправомерным действиям нотариуса А. Гулиева были внесены изменения в государственный реестр по местонахождению, руководителю и информации для осуществления связи с ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" (регистрационное действие №1004156670051057651).

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07.03.2023 на такие действия нотариуса кредиторы подали жалобу в Минюст, решение по было вынесено уже 10 марта. Было установлено, что частный нотариус Гулиев А.А. не имел законных оснований для проведения обжалуемого регистрационного действия, а должен был отказать в государственной регистрации на основании пункта 4 части первой статьи 28 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

Минюст отменил регистрационное действие Гулиева и принял решение о блокировании Гулиеву доступа в ЕГР юридических лиц сроком на три месяца.

И вот уже 27 октября 2023 старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины вручил А. Гулиеву подозрение о неисполнении судебного решения.

В частности, в подозрении указано, что нотариус Гулиев А.А., несмотря на существование в ЕГР запрета совершения регистрационных действий N1004159960050057651 и существование запрета на совершение регистрационных действий по решению Западного апелляционного хозяйственного суда от 14.02.2023 г. по делу No 914/257/23, внесенного им же в Единый государственный реестр, внес в ЕГР сведения об изменении руководителя юридического лица на Марченко В.Г., и изменение места нахождения юридического лица с: города Львов на город Одесса.

Не один нотариус Гулиев А.А. использован должниками для нарушения закона в целях неисполнения обязательств по возврату кредитных средств.

В период с 27 по 29 сентября 2023 доверенные лица должника организовали рейдерский захват управления тем самым ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл".

Немного деталей в хронологическом порядке:

27.09.2023, в период с 19:04 до 19:27 в Киеве, частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Бадаховым Ю.Н. внесены решения об отмене четырех судебных запретов на совершение регистрационных действий по ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл".

27.09.2023 в 21:49:53, государственным регистратором Петровировского сельского совета Березовского района Одесской области, Ткаченко Е.Б. через 4 часа 49 минут после окончания своего рабочего времени, осуществляет государственную регистрацию изменений в сведения ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", как и нотариус Гулиев А.А., смену руководителя на Марченко В. и Науменко В. и смену местонахождение юридического лица из г. Львов на г. Одесса.

Вышеуказанное регистрационное действие ночным регистратором совершено на основании решения участника ООО "ОЛИМПЕКС КУПЕ ИНТЕРНЕЙШНЛ" от 05.06.2023 от имени которого действовала Мех Валентина Антоновна на основании поддельной доверенности от Компании "GNT Trade DMCC" от 04.01.2023, выданной Душаном Деничем, который на эту дату директором GNT Trade DMCC не был.

На следующий день, 28.09.2023 в 16:22:46 частным нотариусом Борисовой Н.В. совершено регистрационное действие № 1004159960061057651, которым наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении ООО "ОЛИМПЕКС КУПЕ ИНТЕРНЕЙШНЛ" на основании судебного решения судьи Приморского районного суда г. Одессы Науменко А.В. от 03.08.2023 по делу №522/14210/23.

Интересно то, что несмотря на институциональную цель ареста, как меры обеспечения уголовного производства - лишение по определению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и/или пользование имуществом, регистрационное действие, на основании решения об аресте от 03.08.2023, реализовано через два месяца после ее решения, 28.09.2023, именно на следующий день после проведения регистрационных действий по смене руководства и месту нахождения ОЛИМПЕКС.

Именно из-за неоднократного привлечения "черных регистраторов" должникам удается получать полномочия, чтобы запутывать дело в судебных инстанциях. Более того, периодически они использовали классическую схему "поиска своего судьи" - из-за многократной подачи одного и того же заявления, пока автораспределением не будет выбран нужный заявителю представитель Фемиды.

Инвестиционный климат Украины рассматривается буквально "под микроскопом", за этим делом внимательно следят крупные международные инвесторы и дипломаты. И это пугает GNT Group, недавно ее основатели даже жаловались в СМИ, якобы Американская торговая палата поддерживает "американских рейдеров".

Напомним, что скандал разразился после того, как выяснилось, что на протяжении нескольких лет владельцы терминала брали в долг десятки миллионов долларов от американских инвесторов, чтобы использовать их для погашения предыдущих долгов и пополнения оборотного капитала для торговли зерном и кукурузой. Американские кредиторы неоднократно шли на уступки и предоставляли отсрочку по уплате кредитов Группе GNT, а теперь должники, прикрываясь войной и важностью "зернового коридора", банально не хотят возвращать долги и противятся принудительному взысканию переданных в залог активов.