Общая площадь проданных земель составила 570 га. / фото УНИАН Владимир Гонтар

С начала запуска рынка земли в Украине было заключено 532 земельных договора.

Об этом сообщили в прес-службе Минагрополитики.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, сколько участков продали за неделю работы рынка земли

Общая площадь проданных земель составила 570 га.

В каких регионах покупают землю:

  • в Харьковской области продали 107,1 га;
  • в Полтавской области - 93,8 га;
  • в Днепропетровской области - 61,1 га.

Доступ нотариусов к земельному кадастру:

  • 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру;
  • 3101 заявление нотариуса согласовано;
  • 123 заявления находятся на рассмотрении;
  • 433 нотариусам отказано в доступе к земельному кадастру.
Інфографіка minagro.gov.ua

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

  • 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
  • До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
  • Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
  • Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
  • 2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
  • За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко