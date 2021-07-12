Общая площадь проданных земель составила 570 га.

С начала запуска рынка земли в Украине было заключено 532 земельных договора.

Об этом сообщили в прес-службе Минагрополитики.

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Общая площадь проданных земель составила 570 га.

В каких регионах покупают землю:

в Харьковской области продали 107,1 га;

в Полтавской области - 93,8 га;

в Днепропетровской области - 61,1 га.

Доступ нотариусов к земельному кадастру:

3286 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру;

3101 заявление нотариуса согласовано;

123 заявления находятся на рассмотрении;

433 нотариусам отказано в доступе к земельному кадастру.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

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Автор: Елена Коваленко