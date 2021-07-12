Общая площадь проданных земель составила 570 га. / фото УНИАН Владимир Гонтар
С начала запуска рынка земли в Украине было заключено 532 земельных договора.
Об этом сообщили в прес-службе Минагрополитики.
Читайте такжеШмыгаль рассказал, сколько участков продали за неделю работы рынка земли
Общая площадь проданных земель составила 570 га.
В каких регионах покупают землю:
- в Харьковской области продали 107,1 га;
- в Полтавской области - 93,8 га;
- в Днепропетровской области - 61,1 га.
Доступ нотариусов к земельному кадастру:
- 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру;
- 3101 заявление нотариуса согласовано;
- 123 заявления находятся на рассмотрении;
- 433 нотариусам отказано в доступе к земельному кадастру.
Інфографіка minagro.gov.ua
Рынок земли в Украине: что необходимо знать
- 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
- Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
- 2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
- За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram