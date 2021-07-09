В Украине не сформирована рыночная цена на землю / фото УНИАН Владимир Гонтар

За неделю, которая прошла с момента запуска рынка земли, в Украине так и не была сформирована рыночная цена гектара.

Об этом сообщает УКАБ.

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Как сообщает ресурс, с учетом стоимости аренды и долгосрочных кредитов, цена гектара должна составлять 51,2 тыс. грн.

Однако, как отмечают аналитики УКАБ, цена участка будет зависеть от ряда показателей.

Факторы, влияющие на стоимость участка:

  • нормативная денежная оценка,
  • площадь,
  • место расположения,
  • средняя урожайность,
  • арендная плата.

Как отмечают аналитики, в 2020 году арендная плата за землю составляла в среднем 3425 грн за 1 гектар по Украине, а ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте – 6,7%. Таким образом, экономически обоснованная средняя стоимость земли в Украине составляет 51,2 тыс. грн за гектар.

Где самые высокие цены на землю:

  • Винницкая область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Львовская область,
  • Полтавская область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.

По словам аналитиков, в этих регионах самая высокая урожайность, что и повлияло на цену земли.

Где самая дешевая земля:

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Запорожская область,
  • Луганская область,
  • Херсонская область.
Інфографіка ucab

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

  • 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
  • До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
  • Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
  • Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
  • 2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
  • За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

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Автор: Елена Коваленко