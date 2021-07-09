С учетом стоимости аренды и долгосрочных кредитов, цена гектара должна составлять 51,2 тыс. грн.

За неделю, которая прошла с момента запуска рынка земли, в Украине так и не была сформирована рыночная цена гектара.

Об этом сообщает УКАБ.

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Как сообщает ресурс, с учетом стоимости аренды и долгосрочных кредитов, цена гектара должна составлять 51,2 тыс. грн.

Однако, как отмечают аналитики УКАБ, цена участка будет зависеть от ряда показателей.

Факторы, влияющие на стоимость участка:

нормативная денежная оценка,

площадь,

место расположения,

средняя урожайность,

арендная плата.

Как отмечают аналитики, в 2020 году арендная плата за землю составляла в среднем 3425 грн за 1 гектар по Украине, а ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте – 6,7%. Таким образом, экономически обоснованная средняя стоимость земли в Украине составляет 51,2 тыс. грн за гектар.

Где самые высокие цены на землю:

Винницкая область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Полтавская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

По словам аналитиков, в этих регионах самая высокая урожайность, что и повлияло на цену земли.

Где самая дешевая земля:

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Луганская область,

Херсонская область.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

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Автор: Елена Коваленко