За неделю, которая прошла с момента запуска рынка земли, в Украине так и не была сформирована рыночная цена гектара.
Об этом сообщает УКАБ.
Читайте такжеРынок земли в Украине поставили на паузу: что пошло не так
Как сообщает ресурс, с учетом стоимости аренды и долгосрочных кредитов, цена гектара должна составлять 51,2 тыс. грн.
Однако, как отмечают аналитики УКАБ, цена участка будет зависеть от ряда показателей.
Факторы, влияющие на стоимость участка:
- нормативная денежная оценка,
- площадь,
- место расположения,
- средняя урожайность,
- арендная плата.
Как отмечают аналитики, в 2020 году арендная плата за землю составляла в среднем 3425 грн за 1 гектар по Украине, а ставка по долгосрочным кредитам в иностранной валюте – 6,7%. Таким образом, экономически обоснованная средняя стоимость земли в Украине составляет 51,2 тыс. грн за гектар.
Где самые высокие цены на землю:
- Винницкая область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Полтавская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Хмельницкая область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
По словам аналитиков, в этих регионах самая высокая урожайность, что и повлияло на цену земли.
Где самая дешевая земля:
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Запорожская область,
- Луганская область,
- Херсонская область.
Рынок земли в Украине: что необходимо знать
- 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
- Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
- 2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
- За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram