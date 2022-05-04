Затем оккупанты изменили курс на Сирию и Ливан.

Российское судно загрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию.

Об этом сначала сообщил портал "Миротворец" со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic, информацию подтвердили в правительстве в комментарии для "Экономической правды".

Итак, судно "Матрос Позинич" загрузило 27 тыс. тонн зерна в оккупированном Крыму и направлялось с ним до египетского порта Александрия. "Матрос Позинич" входит в подсанкционную "Объединенную судостроительную корпорацию".

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов согласно международным морским правилам).

Уже 28 апреля "Матрос Позинич" был замечен в оккупированном Севастополе возле зернового терминала компании "Авлита", которая в российских реестрах значится как "Авал". 30 апреля судно двинулось в направлении порта Александрии (Египет).

МИД Украины подтвердил информацию о вывезенных 27 тысяч тонн зерна. Представитель ведомства Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали России доставить это зерно в Александрию.

"По нашей информации, в настоящее время российская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали краденый груз, если российский сухогруз зайдет в их порты", – сообщил Николенко.

Николенко отметил, что опустошение временно захваченных населенных пунктов на Херсонщине, вывоз оттуда зерна и сельскохозяйственной техники, подрывает не только продовольственную безопасность Украины, но и значительной части мира, зависимого от украинского продовольствия.

МИД вместе с причастными правоохранительными органами и международными партнерами будет работать над тем, чтобы каждая российская компания, которая будет связана с незаконными сделками с украинским зерном, понесла ответственность, резюмировали в ведомстве.

Напомним, что россияне вывезли с оккупированных территорий четверть запасов украинского зерна.