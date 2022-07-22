Он подчеркнул, что Украина продолжает делать все возможное, чтобы в каждой части мира знали правду о действиях России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 июля ожидаются новости для нашего государства из Турции - относительно разблокирования украинских портов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский напомнил, что провел переговоры с президентом Коста-Рики - впервые в истории отношений между нашими государствами.

"Поблагодарил его за поддержку Украины - это чувствуется, за противодействие российской пропаганде и введение санкций", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что наша страна продолжает делать все возможное, чтобы в каждой части мира знали правду о действиях России против Украины. Он добавил, что украинская дипломатия постоянно создает новые связи со странами, которые долгое время не были в центре внимания украинской внешней политики.

"А завтра ожидаем еще и новостей для нашего государства из Турции - относительно разблокирования наших портов", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, 13 июля в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры относительно возобновления экспорта зерна из украинских портов. По сообщениям СМИ, на встрече согласовывали ключевые аспекты возобновления экспорта зерна. Речь шла, в частности, о том, что зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев, а турецкий флот будет инспектировать пустые суда, прибывающие в украинские порты.