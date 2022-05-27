На КПВВ "Чонгар" фиксируются километровые пробки грузовиков.

Российские оккупанты вывозят из Херсонской области десятки тысяч тонн зерновых и овощей в Крым.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил во время онлайн-брифинга.

"На территорию Крыма, к сожалению, мы можем это констатировать, идет вывоз продукции из Херсонщины, и пробки грузовых автомобилей, которые везут туда пшеницу и овощи, уже километровые на КПВВ "Чонгар", - сказал Лагута.

Он отметил, что речь идет о десятках тысяч тонн зерновых, овощей.

"Из Херсонской области вывозится продукция, и к сожалению, это не только та, которую оккупант грабительски отбирает у фермеров, но и та, которая уже "по сотрудничеству" некоторых наших производителей продается по связям, мне больно об этом говорить, но некоторые аграрии продают продукцию за наличные деньги на территорию временно оккупированного Крыма", - сказал Лагута.

Кроме того, он не подтверждает, что на территории временно оккупированной части Херсонской области раздают российские паспорта.

"Такой информации нет. Она не подтверждается", - сказал Лагута.

Как сообщал УНИАН, Российской Федерацией заблокировано 22 млн тонн зерна в украинских портах, которое она ворует с целью продажи за границей.

23 мая президент Владимир Зеленский призвал мир бороться против продажи Россией зерна, которое ее военные украли во время войны в Украине.

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