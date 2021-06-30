Принятый Радой законопроект призван дать украинским сельхозпроизводителям доступ к более современным и высокоэффективным пестицидам.

Верховная Рада разрешила ввоз инновационных пестицидов и агрохимикатов в Украину с целью научных исследований и государственных испытаний.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины» (№2289) проголосовали 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект призван дать украинским сельхозпроизводителям доступ к более современным и высокоэффективным пестицидам.

В частности, он отменяет обязательную норму о документальном подтверждении регистрации СЗР (образцов инновационных средств защиты растений) в стране их производства для ввоза в Украину с целью научных исследований и государственных испытаний.

Импорт инновационных пестицидов и агрохимикатов

Верховная Рада 2 декабря 2020 года поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины (№2289).

Министерство агарной политики и продовольствия, а также Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов поддержали разблокирование импорта инновационных пестицидов и агрохимикатов.

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Автор: Анна Нагорная