Рада отложила создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Также Рада перенесла рассмотрение законопроекта о реформе системы ценообразования в строительстве автодорог.

Верховная Рада после обращения президента Владимира Зеленского сняла с повестки дня сегодняшнего внеочередного заседания законопроекты №3205 "О создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" и №2234 "О реформе системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог".

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Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время открытия заседания сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Окончательный перечень вопросов сегодняшнего заседания вам роздан", - обратился Разумков к депутатам.

Как сообщал УНИАН, парламент собрался на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля, чтобы рассмотреть ряд законопроектов.