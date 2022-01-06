Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень производителей социально значимых продуктов, которые смогут покупать газ с ограниченной наценкой в 25%.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
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"Приказом от 05.01.2022 года № 3 "Об утверждении перечня субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, которые имеют существенную социальную значимость", утвержден список предприятий, основным видом деятельности которых является производство продовольственных товаров: пшеничной муки, молока пастеризованного, хлеба пшенично-ржаного, яиц куриных, птицы (тушка куриная) и масла подсолнечного", - говорится в сообщении.
Как результат, производители смогут не останавливать производство и не повышать наценки на производимые социально важные продукты.
Госрегулирование цен на социальные продукты:
Государственное регулирование на социально значимые товары установлены на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19, в апреле 2020 года.
Субъекты хозяйствования обязаны предупреждать Госпродпотребслужбу о росте цены на продукты питания, перечень которых утвержден правительством. Если рост цены превышает 15%, то такое уведомление должно поступить за 30 дней, в случае роста на 10-15% - за 14 дней, в случае роста на 5-10% - за три дня.
30 декабря 2021 года Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, поэтому субъекты хозяйствования, которые их реализуют, должны заранее декларировать их подорожание.
Цены на газ и производители продуктов:
В конце декабря 2021 года производители заявили, что украинцы могут остаться без основных продуктов, так как высокие цены на газ поставили их на грань выживания.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.