Производители смогут не останавливать производство и не повышать наценки на производимые социально важные продукты.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень производителей социально значимых продуктов, которые смогут покупать газ с ограниченной наценкой в 25%.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

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"Приказом от 05.01.2022 года № 3 "Об утверждении перечня субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, которые имеют существенную социальную значимость", утвержден список предприятий, основным видом деятельности которых является производство продовольственных товаров: пшеничной муки, молока пастеризованного, хлеба пшенично-ржаного, яиц куриных, птицы (тушка куриная) и масла подсолнечного", - говорится в сообщении.

Как результат, производители смогут не останавливать производство и не повышать наценки на производимые социально важные продукты.

Госрегулирование цен на социальные продукты:

Государственное регулирование на социально значимые товары установлены на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19, в апреле 2020 года.

Субъекты хозяйствования обязаны предупреждать Госпродпотребслужбу о росте цены на продукты питания, перечень которых утвержден правительством. Если рост цены превышает 15%, то такое уведомление должно поступить за 30 дней, в случае роста на 10-15% - за 14 дней, в случае роста на 5-10% - за три дня.

30 декабря 2021 года Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, поэтому субъекты хозяйствования, которые их реализуют, должны заранее декларировать их подорожание.

Цены на газ и производители продуктов:

В конце декабря 2021 года производители заявили, что украинцы могут остаться без основных продуктов, так как высокие цены на газ поставили их на грань выживания.

Цена на газ: