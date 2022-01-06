По сравнению с ноябрем, в декабре цена ввозимого газа выросла на 62%.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросла на 62% и составила 1184,56 долл., или 32,2 тыс. грн за тысячу кубометров.

Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

При этом за год голубое топливо подорожало в 6 раз. В декабре 2020 года его цена была на уровне 202,46 долл. за тыс. куб. м.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 декабря 2021 года, которая составляет 32 274,91 грн, или 1184,56 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем достигла отметки 2 тыс. 035 долл. за тысячу кубометров, а затем опустилась до отметки 1100 долларов.

Справка УНИАН. Цены на газ в Украине коррелирует с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

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